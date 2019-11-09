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Премьер Ирака пообещал демонстрантам кадровые перестановки в правительстве

Будут также предприняты шаги по реформированию избирательной системы

КАИР, 9 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди обещает провести существенные перестановки в правительстве, которые удовлетворят требованиям демонстрантов, а также реформу избирательной системы. Об этом, как передает телеканал Sky News Arabia, говорится в опубликованном в субботу заявлении главы кабинета.

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"Я считаю демонстрации необходимым инструментом, который помогает оказывать давление на политические силы, правительство и все власти, чтобы исправить положение и заставить их пойти на проведение реформ, - подчеркнул он. - В ответ на требования их участников в правительстве будут сделаны важные перестановки. Однако продолжение демонстраций должно служить возвращению к нормальной жизни, что приведет к удовлетворению этих законных требований".

По словам премьера, "правительство не считает, что стоит выше воли народа и действующих конституционных институтов". "Мы согласны с вами, что существуют серьезные недостатки и ошибки, требующие значительных перемен, и это неизбежно, - указал он. - В ближайшие дни будет предложено много шагов по реформированию избирательной системы". Абдель Махди также пообещал, что его кабинет и судебные органы продолжат расследование случаев гибели и ранения демонстрантов и сотрудников сил безопасности. "Мы привлечем к суду всех, кто будет признан причастным к совершению уголовных преступлений, независимо от того, к какой стороне они принадлежат", - сообщил он.

Теги
ИракМахди, Адель Абдель
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