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Кризис на Украине

ОБСЕ приветствовала начало отвода сил у Петровского в Донбассе

Наблюдатели организации продолжат следить здесь за ситуацией

ДОНЕЦК, 9 ноября. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ приветствовала начало разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе в районе населенного пункта Петровское. Об этом журналистам сообщил в субботу один из представителей офиса организации в Донецке.

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"ОБСЕ приветствует начало разведения в Петровском, - приводит его слова Донецкое агентство новостей. - Мы будем и дальше следить здесь за ситуацией с помощью установленной в этом районе видеокамеры и беспилотников".

Украина и Донецкая народная республика начали в субботу синхронный отвод сил в районе Петровского. О завершении отвода стороны должны уведомить ОБСЕ, наблюдатели которой зафиксируют это в отчетах. Затем в этом районе начнется комплекс мероприятий по разминированию и демонтажу фортификационных сооружений.

Завершение отвода у Петровского финализирует процесс разведения сил и средств в трех пилотных зонах безопасности - у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе является условием для саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), где планируется обсудить дальнейшие шаги по урегулировании конфликта в регионе.

Теги
УкраинаКризис на Украине
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