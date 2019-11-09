Организация по атомной энергии Ирана получила распоряжение обогащать уран в Фордо до 5%

ТЕГЕРАН, 9 ноября. /ТАСС/. Власти отдали распоряжение Организации по атомной энергии Ирана осуществлять обогащение урана на объекте в Фордо до 5%. Соответствующее заявление сделал в субботу представитель этой структуры Бехруз Камальванди.

"Организация по атомной энергии получила распоряжение обогащать уран до 5%", - сказал он. Трансляцию выступления вел телеканал Press TV.

Камальванди отметил, что этих мощностей обогащения недостаточно для военных целей. "Разве можно при таком обогащении создать ядерную бомбу? Все это ложные заявления США и Израиля", - добавил он.

6 ноября Иран начал закачивать газ в центрифуги на объекте в Фордо, что фактически означает начало четвертого этапа сокращения обязательств, взятых им на себя в рамках ядерной сделки. Будущее этой договоренности оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.