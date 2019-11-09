Парламент Ирака собрался на заседание, несмотря на ультиматум премьеру

КАИР, 9 ноября. /ТАСС/. Совет представителей (парламент) Ирака собрался в субботу на очередное заседание, несмотря на выдвинутый премьер-министру Аделю Абдель Махди ультиматум приостановить сессии, пока он не явится и не ответит на вопросы по ситуации в стране. Об этом сообщил новостной портал "Мавазин ньюс" со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.

31 октября депутаты решили отложить совещания до тех пор, пока премьер не удовлетворит направленный ему запрос с требованием явиться и ответить на вопросы по складывающейся в стране ситуации. Как заявил тогда спикер Мухаммед аль-Халбуси, если этого не произойдет, парламентарии "приступят к проведению необходимых конституционных процедур", не уточнив, каких именно.

На сегодняшней встрече под председательством аль-Халбуси присутствуют 232 из 329 законодателей. По информации "Мавазин ньюс", парламентарии намерены провести голосование по ряду законодательных актов, а также рассмотреть во втором чтении предложение об отмене финансовых льгот чиновникам. Ранее сообщалось, что они также обсудят требования участников акций протеста, не стихающих в стране уже более месяца. Информации о том, будет ли в сессии участвовать Абдель Махди, нет.