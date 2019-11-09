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Премьер и президент Ирака обсудили ситуацию в стране

Адель Абдель Махди и Бархам Салех рассмотрели меры по поддержанию безопасности

КАИР, 9 ноября. /ТАСС/. Меры по поддержанию безопасности и стабильности в Ираке рассмотрели в субботу премьер-министр и президент страны Адель Абдель Махди и Бархам Салех. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы кабинета.

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"Премьер и президент республики обсудили текущие события и взаимодействие исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, поддержку усилий правительства и принимаемых им мер в отношении проведения реформ в ответ на требования демонстрантов, а также способы поддержания безопасности и стабильности на всей территории страны", - отмечается в коммюнике.

Теги
ИракСалех, БархамМахди, Адель Абдель
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