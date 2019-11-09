В центре Багдада произошли столкновения протестующих с полицией

КАИР, 9 ноября. /ТАСС/. Ожесточенные столкновения между протестующими и полицией произошли в субботу в центре Багдада, когда силы безопасности попытались силой освободить площадь Тахрир от демонстрантов. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

По его данным, силовики активно используют для разгона слезоточивый газ. Очевидцы утверждают, что полиция применяет боевые патроны против протестующих.

По неподтвержденной информации, в ходе беспорядков уже погибли от трех до пяти человек. Столкновения в эти часы происходят как рядом с площадью Тахрир, так и на сопредельных улицах, куда пытаются пробиться демонстранты. На кадрах из Багдада видно, как небо иракской столицы застилает густой черный дым от горящих автомобильных покрышек.

По данным телеканала, власти страны в субботу отключили интернет. 5 ноября Багдад и большинство районов Ирака были отрезаны от интернета на волне массовых демонстраций. 7 ноября блокировка была полностью снята, однако спустя три часа сеть вновь была недоступна практически во всех провинциях.

По данным мониторинговой группы NetBlocks, отслеживающей блокировки в сети, ущерб экономике Ирака из-за отключения интернета достиг $1,4 млрд.

В Ираке с начала октября не прекращаются акции протеста против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции. Практически повсеместно они сопровождаются насилием и беспорядками. Протестующие требуют отставки правительства Аделя Абдель Махди и проведения досрочных выборов в парламент. Однако глава правительства однозначно заявил, что его отставка или роспуск законодательного органа приведут страну к полной стагнации и не будут способствовать реформам, дав тем самым понять, что кабмин продолжит работу, несмотря на последние события в стране.

За это время в стране погибли более 280 человек, число пострадавших превысило 12 тыс. человек.