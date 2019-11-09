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Кризис в Сирии

СМИ: армия Сирии взяла под контроль населенный пункт Умм-Шуэйфа в провинции Хасеке

Ранее агентство SANA сообщало о столкновениях ВС Турции и Сирии в районе Умм-Шуэйфы

ТАСС, 9 ноября. Правительственная армия Сирии освободила в субботу населенный пункт Умм-Шуэйфа на севере провинции Хасеке после боестолкновения с турецкими войсками и формированиями вооруженной оппозиции. Как сообщило агентство SANA, сирийские войска преследуют отступающего противника и продвигаются к селению Эль-Махмудия в окрестностях пограничного с Турцией города Рас-эль-Айна.

Ранее сирийское агентство передавало о столкновениях ВС Турции и Сирии с применением орудий и минометов в районе Умм-Шуэйфы.

Последнее боестолкновение между сирийскими и турецкими войсками произошло 30 октября возле селения Телль-Вард к юго-востоку от Рас-эль-Айна. До этого 27 октября была обстреляна колонна сирийской армии, двигавшаяся к границе в районе Умм-Хармаля. Бойцы сирийской армии открыли ответный огонь.

Как указывает SANA, сирийская армия создает на севере провинции Хасеке оборонительные рубежи для отпора вероятному вторжению турецких войск. Дамаск по договоренности с курдами направил 14 октября войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии. Подразделения правительственных сил заняли города Манбидж, Кобани (Айн-эль-Араб), Табка, Ракка, Айн-Иса и Телль-Тамер.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности на севере Сирии. Курды к 29 октября завершили вывод оттуда своих отрядов, и с 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

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