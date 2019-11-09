Президент Боливии пригласил оппозицию обсудить ситуацию в стране на фоне протестов

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Боливии Эво Моралес в субботу пригласил оппозиционные партии обсудить ситуацию в стране в то время, как в республике проходят протесты против его переизбрания на новый срок.

"Я приглашаю все партии, которые получили места в парламенте, к дискуссии с открытой повесткой, чтобы успокоить ситуацию в Боливии. Я призываю срочно провести встречу для диалога", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV.

По словам Моралеса, правительство уже направило предложение оппозиционным партиям и рассчитывает провести встречу уже в субботу. "Надеемся, что эта встреча с четырьмя партиями позволит найти мирные решения ситуации", - добавил президент.

Президентские выборы прошли в республике 20 октября. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу одержал действующий глава государства Эво Моралес. Его основной соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает победу Моралеса в первом туре. После оглашения результатов в Боливии вспыхнули протесты, и начались забастовки. Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

В пятницу к протестам присоединились полицейские в нескольких городах Боливии. Жертвами столкновений и беспорядков в ходе протестов стали не менее трех человек.

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