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В Испании началось голосование на всеобщих выборах

Нынешние всеобщие выборы станут четвертыми за последние четыре года в Испании

МАДРИД, 10 ноября. /ТАСС/. Голосование на выборах в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент) началось в воскресенье в Испании. Избирательные участки открылись в 09:00 по местному времени (11:00 мск) и будут работать до 20:00 (22:00 мск).

По итогам волеизъявления будут избраны 350 членов Конгресса депутатов (нижняя палата), а также 208 сенаторов (верхняя палата). Правом голоса обладают более 37 млн испанцев, из которых около 2 млн проживают за рубежом.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Испании, примерно 92 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать порядок в день выборов. Предварительный подсчет голосов начнется практически сразу после закрытия участков.

Нынешние всеобщие выборы станут четвертыми за последние четыре года в Испании.

Согласно последним опросам общественного мнения, ключевым претендентом на победу является Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) исполняющего обязанности председателя правительства Педро Санчеса. За ней следует традиционный соперник социалистов - Народная партия (НП). Также в парламент пиренейского королевства могут пройти центристская партия "Граждане", коалиция левых политических сил "Объединившись, мы можем" и крайне правая партия "Вокс".

Несмотря на ожидаемую победу ИСРП, вероятнее всего, ни одной партии не удастся получить абсолютного большинства в 350-местном Конгрессе депутатов, чтобы беспрепятственно сформировать правительство.

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Испания
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