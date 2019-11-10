Иран назвал выполнение ЕС обязательств по ядерной сделке единственным путем ее спасения

ТЕГЕРАН, 10 ноября. /ТАСС/. Выполнение европейскими партнерами обязательств, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерном программе Ирана, остается единственным путем для спасения соглашения. Об этом в воскресенье заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Обеспокоенность ряда европейских политиков по [сокращению Ираном обязательство по ядерной сделке] является неприемлемой, поскольку Европа должна выполнить свои обещания", - сказал он. Трансляцию его выступления вел телеканал PressTV. По словам Мусави, "реализация [европейцами] обязательств по соглашению служит единственным путем по спасению ядерной сделки".

"Иран намерен дальше сокращать обязательства по ядерной сделке, пока другие участники договора не выполнят свою часть соглашения", - подчеркнул представитель МИД.

6 ноября Иран начал закачивать газ в центрифуги на объекте в Фордо, что фактически означает начало четвертого этапа сокращения обязательств, взятых им на себя в рамках ядерной сделки. Будущее этой договоренности оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.