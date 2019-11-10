В Киеве на фоне политического скандала начался съезд партии Зеленского "Слуга народа"

КИЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Съезд партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" начался в киевском выставочном центре "Парковый". Трансляцию мероприятия ведет телеканал "Наш".

Участие в съезде принимают депутаты - члены фракции "Слуги народа", представители офиса президента, правительства и Верховной рады, представители команды президента из разных регионов Украины и представители СМИ.

За несколько дней до съезда в рядах партии разгорелся скандал, связанный с участием в нем депутатов-мажоритариев. Так, несколько членов фракции "Слуга народа", избранные в Раду от партии по одномандатным округам, заявили, что не получили приглашение на съезд. В руководстве партии пояснили данное решением тем, что не приглашенные депутаты не являются ее членами. После того, как мажоритарии публично возмутились, их решили все же пригласить, но только в качестве гостей съезда, без права голосования. В то же время им предложили вступить в партию до начала съезда и, таким образом, получить право голосовать.

Украинские эксперты сходятся во мнении, что подобные конфликты свидетельствуют о расколе во фракции монобольшинства, однако о распаде самой коалиции говорить пока преждевременно.

Как ожидается, одним из ключевых решений съезда станет избрание нового главы партии вместо Дмитрия Разумкова, который сейчас занимает пост спикера украинского парламента. Основным кандидатом на эту должность является первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко. В повестке, кроме того, ряд других кадровых вопросов, а также представление отчета о деятельности партии за год, наработка изменений в устав партии, запуск нескольких системных проектов, принятие решения относительно участия в выборах в объеденных территориальных общинах 22 и 29 декабря 2019 года.