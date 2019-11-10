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Борьба с "Исламским государством"

СМИ: в Ираке задержали одного из лидеров ИГ

Всего сотрудники иракских силовых структур задержали 11 боевиков

КАИР, 10 ноября. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур Ирака задержали в различных районах страны 11 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как передает в воскресенье телеканал Al-Sumaria со ссылкой на МВД республики, 10 экстремистов были пойманы во время рейдов в Мосуле.

Операция проводилась совместно с управлением разведки и борьбы с терроризмом провинции Найнава. Трое схваченных экстремистов руководили различными структурами боевиков, когда они контролировали город.

Кроме того, по данным новостного портал PUKmedia, в провинции Киркук арестован один из разыскиваемых главарей группировки. Операция по поимке террориста, который отвечал за безопасность действующих в этом регионе банд ИГ, проходила в районе Эр-Рияд. Выйти на его след силовикам помогли данные разведки.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне того года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года занимавший тогда пост премьера Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ.

Силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют вылазки против сотрудников правопорядка, армии и мирных граждан.

Теги
ИракБорьба с "Исламским государством"
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