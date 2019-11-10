Новый глава партии "Слуга народа" допустил проведение досрочных местных выборов на Украине

КИЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Новый глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что местные выборы на Украине, запланированные на осень 2020 года, могут быть назначены раньше этого срока. Такое заявление он сделал в воскресенье на брифинге после состоявшегося в Киеве съезда партии.

"Местные выборы должны завершить реформу децентрализации. Если реформа децентрализации будет завершена раньше, чем за 70 дней до местных выборов по конституции, то возможно они будут раньше. Но не надо воспринимать местные выборы как то, чего мы будем добиваться как можно раньше", - сказал он журналистам, подчеркнув, что они точно пройдут в 2020 году.

Президент Украины Владимир Зеленский и представители его команды неоднократно заявляли о намерении завершить реформу децентрализации в стране и провести на новой административной основе местные выборы.

Реформа местного самоуправления началась на Украине в 2014 году при экс-президенте Петре Порошенко, но не была доведена до конца. Для ее завершения Верховная рада должна была внести соответствующие изменения в конституцию. В частности, в пакете конституционных и законодательных изменений должны быть утверждены новые единицы административного деления, ликвидированы областные и районные госадминистрации, и полномочия должны быть переданы избираемым исполкомам районных и облсоветов. Кроме того, реформой предусмотрено внедрение института префекта, который будет назначаться главой государства и будет иметь контрольные функции в сфере соблюдения законов территориальными общинами.