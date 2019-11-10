СМИ: украинские радикалы осквернили мемориальную доску маршалу Жукову в Одессе

КИЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Украинские радикалы в ночь на воскресенье залили краской памятную доску советскому маршалу Георгию Жукову в Одессе. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на общественную организацию "Всеукраинская люстрация Одесса".

Вандалы также написали краской на доске слово "палач" и приурочили этот акт ко дню украинского языка и письменности.

31 октября в Одессе националисты демонтировали памятный знак Жукову, установленный на стене здания Одесского облвоенкомата. Вместо барельефа планируется установить мемориальную доску погибшим украинским военным в Донбассе.

После государственного переворота на Украине зимой 2014 года новые власти во главе с президентом Петром Порошенко начали проводить политику "декоммунизации". В рамках этого процесса власти Украины изменили названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других топонимических объектов. Кроме того, были демонтированы более 2 тыс. памятников советским деятелям.

Однако, что касается Георгия Жукова, то многие на Украине считают, что выдающийся советский военачальник, внесший огромный вклад в разгром нацизма, не должен подпадать под действие закона о "декоммунизации".