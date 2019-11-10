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США поддерживают призывы к проведению новых выборов в Боливии

От участия в них должны воздержаться представители правительства и политических партий, занимавшиеся проведением голосования 20 октября, считает госсекретарь США Майкл Помпео

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают призывы к проведению повторных выборов в Боливии и считают, что от участия в них должны воздержаться представители правительства и политических партий, занимавшиеся проведением голосования 20 октября. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

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"Мы полностью поддерживаем призывы со стороны ОАГ и в Боливии к проведению новых выборов", - подчеркнул он. "Чтобы восстановить доверие к избирательному процессу, все представители правительства и любых политических организаций, причастные к проблемным выборам 20 октября, должны воздержаться от участия в избирательном процессе", - добавил Помпео.

Ранее президент Боливии объявил о проведении новых выборов главы государства на фоне протестов.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияСШАПомпео, Майкл (Майк)
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