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Бизнесмен заявил, что требовал содействия Зеленского по указанию адвоката Трампа

Как сообщила газета The New York Times, предприниматель якобы потребовал начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Предприниматель Лев Парнас утверждает, что по указанию Рудольфа Джулиани, являющегося адвокатом американского лидера Дональда Трампа, требовал от украинской стороны объявить о начале расследования в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в газете The New York Times.

Издание отмечает, что Парнас выступил с соответствующими утверждениями через своего адвоката Джозефа Бонди. По версии, изложенной данным юристом, Парнас в мае текущего года связался с представителями победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского. Парнас якобы потребовал начать расследование в отношении Байдена и его сына. Бизнесмен утверждал, что в противном случае Вашингтон прекратит предоставлять финансовую помощь Киеву, а вице-президент США Майкл Пенс не приедет на инаугурацию Зеленского.

Согласно приведенным в публикации утверждениям, Парнас поддерживал контакты с Сергеем Шефиром, являвшимся помощником Зеленского. По словам Бонди, его клиент действовал по указанию Джулиани.

Издание отмечает, что сам Джулиани опроверг утверждения Парнаса и Бонди. Он отметил, что не поручал Парнасу обращаться к украинской стороне с такими требованиями. Шефир сообщил журналистам The New York Times, что встречался с Парнасом и другим американским предпринимателем Игорем Фруманом, однако они не обсуждали помощь, которую США предоставляют Украине. Шефир отметил, что не считал Парнаса и Фрумана официальными представителями США, однако доложил Зеленскому о встрече. Представители последнего якобы тогда выразили готовность рассмотреть возможность его встречи с Джулиани после инаугурации.

В публикации констатируется, что Парнас готов предоставить имеющуюся у него информацию американским законодателям в рамках процедуры импичмента Трампа. Парнас и Фруман являются выходцами из СССР, они имеют американское гражданство. Первый родился на Украине, второй - в Белоруссии.

В октябре Парнас и Фруман были задержаны в США. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения, в частности, в нарушениях при лоббистской деятельности. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

Скандал в Вашингтоне

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Теги
БелоруссияУкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)Джулиани, РудольфЗеленский, Владимир Александрович
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