Турция депортировала выходца из США, являющегося боевиком ИГ

АНКАРА, 11 ноября. /ТАСС/. Турция депортировала выходца из Соединенных Штатов, который входил в запрещенную в РФ террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь Министерства внутренних дел Турции Исмаил Чатаклы.

"После завершения необходимых юридических процедур из Турции был выдворен террорист ИГ - выходец из США. Также завершена подготовка к депортации содержащихся в спеццентрах [в Турции] семи террористов из Германии, которая состоится 14 ноября", - приводит его слова Анатолийское агентство.

8 ноября глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара с 11 ноября начнет репатриацию задержанных членов группировки ИГ, которые сейчас содержатся в тюрьмах или миграционных центрах в Турции.

За последнее время турецкие силовики задержали несколько десятков боевиков ИГ. Эти меры активизировались после заявления президента США Дональда Трампа о ликвидации американскими военными главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.