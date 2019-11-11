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Турция депортировала выходца из США, являющегося боевиком ИГ

Также завершена подготовка к депортации содержащихся в спеццентрах семи террористов из Германии, отметили в МВД Турции

АНКАРА, 11 ноября. /ТАСС/. Турция депортировала выходца из Соединенных Штатов, который входил в запрещенную в РФ террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь Министерства внутренних дел Турции Исмаил Чатаклы.

"После завершения необходимых юридических процедур из Турции был выдворен террорист ИГ - выходец из США. Также завершена подготовка к депортации содержащихся в спеццентрах [в Турции] семи террористов из Германии, которая состоится 14 ноября", - приводит его слова Анатолийское агентство.

8 ноября глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара с 11 ноября начнет репатриацию задержанных членов группировки ИГ, которые сейчас содержатся в тюрьмах или миграционных центрах в Турции.

За последнее время турецкие силовики задержали несколько десятков боевиков ИГ. Эти меры активизировались после заявления президента США Дональда Трампа о ликвидации американскими военными главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Теги
СШАТурцияТрамп, Дональд
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