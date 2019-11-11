Асад назвал причину отправки в Сирию российских военных

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад считает, что Россия, ведущая борьбу с террористами в Сирии, защищает таким образом собственные интересы. Такую позицию он высказал в интервью телеканалу RT в понедельник.

"Если они [РФ], ведут борьбу с терроризмом в другой стране, это помогает защитить российский народ. Потому что терроризм не имеет границ, не признает политических границ. Весь мир является одной ареной для терроризма", - сказал он.

Асад отметил, что в Сирии люди рискуют своими жизнями ради своего собственного будущего. По его мнению, президент России также не станет рисковать жизнями своих граждан и интересами страны из-за какого-либо одного человека.

Сирийский лидер пояснил, что для России также важна реализация норм международного права в арабской республике, так как это способствует глобальной мировой стабильности, а значит коррелируется с интересами российского народа.