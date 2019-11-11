СМИ: на Украине суд обязал открыть дело о госизмене и шпионаже в отношении экс-главы СБУ

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Суд на Украине обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное дело в отношении бывшего главы Службы безопасности (СБУ) Василия Грицака по ряду статей, в том числе о государственной измене и шпионаже.

"Антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное дело по факту возможного совершения бывшим главой СБУ Василием Грицаком государственной измены и шпионажа", - сообщило в понедельник агентство "Украинские новости". При этом уточняется, что в суд поступила жалоба на бездеятельность НАБУ, имя заявителя не называется.

В обоснование жалобы отмечено, что 4 октября в НАБУ было подано заявление об уголовном правонарушении Грицака по статьям о госизмене, шпионаже, злоупотреблении служебным положением, служебном подлоге и хищении средств. Однако тогда дело не было открыто. Обстоятельства возможных правонарушений не уточняются.

Это уже не первая инициатива открыть уголовное дело против экс-главы СБУ. Украинские СМИ 16 августа сообщили, что НАБУ возбудило в отношении Грицака дело о причастности за привлечение к ответственности заведомо невиновных граждан.