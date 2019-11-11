Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: на Украине суд обязал открыть дело о госизмене и шпионаже в отношении экс-главы СБУ

Соответствующее решение относительно Василия Грицака принял Антикоррупционный суд страны

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Суд на Украине обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное дело в отношении бывшего главы Службы безопасности (СБУ) Василия Грицака по ряду статей, в том числе о государственной измене и шпионаже.

"Антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное дело по факту возможного совершения бывшим главой СБУ Василием Грицаком государственной измены и шпионажа", - сообщило в понедельник агентство "Украинские новости". При этом уточняется, что в суд поступила жалоба на бездеятельность НАБУ, имя заявителя не называется.

В обоснование жалобы отмечено, что 4 октября в НАБУ было подано заявление об уголовном правонарушении Грицака по статьям о госизмене, шпионаже, злоупотреблении служебным положением, служебном подлоге и хищении средств. Однако тогда дело не было открыто. Обстоятельства возможных правонарушений не уточняются.

Это уже не первая инициатива открыть уголовное дело против экс-главы СБУ. Украинские СМИ 16 августа сообщили, что НАБУ возбудило в отношении Грицака дело о причастности за привлечение к ответственности заведомо невиновных граждан.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
В Варшаве в марше националистов принимают участие несколько десятков тысяч человек
Участники шествия поджигают файеры и взрывают петарды
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС