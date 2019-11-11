СМИ: Израиль передал россиянина Буркова американским представителям для экстрадиции в США

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 ноября. /ТАСС/. Содержащийся в израильской тюрьме с 2015 года по американскому запросу россиянин Алексей Бурков передан в понедельник властями Израиля представителям Минюста США для экстрадиции. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.

Министр юстиции Израиля Амир Охана подписал ордер на выдачу Буркова Соединенным Штатам 30 октября. 3 ноября защита россиянина подала апелляцию на его решение, а сам Бурков - прошение отменить ордер министра. 10 ноября Высший суд справедливости Израиля отклонил прошение Буркова не экстрадировать его в Соединенные Штаты.

Алексей Бурков был задержан 13 декабря 2015 года по запросу США во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля, его дело рассматривалось Окружным судом Иерусалима в закрытом режиме.

Американские власти настаивали на экстрадиции россиянина в связи с якобы имеющимися у них доказательствами его причастности к киберпреступлениям. Российская сторона ранее также направила в Израиль запрос на экстрадицию Буркова.