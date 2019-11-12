El Pais: сторонники независимости Каталонии блокировали дорогу на границе с Францией

МАДРИД, 12 ноября. /ТАСС/. Десятки сторонников независимости Каталонии провели ночь, блокируя дорогу на границе между Испанией и Францией. Об этом сообщила во вторник газета El Pais.

Участники протеста перекрыли участок трассы АР7 в районе муниципалитета Ла-Жункера. Организатором митинга стало сепаратистское движение "Демократическое цунами", которое рассчитывает, что акция продлится до среды. Сторонники независимости Каталонии заблокировали дорогу в понедельник утром, из-за чего на трассе образовывались длинные пробки. Таким образом протестующие хотят привлечь внимание международного сообщества к ситуации в Каталонии.

Участники митинга запаслись продуктами питания, некоторые разбили палатки. Ожидается, что в течение дня число манифестантов увеличится. Власти Испании и Франции уже обсудили возможный план действий на случай, если акция продолжится. Пока стражи порядка не применяли силу против участников протеста.

Ранее "Демократическое цунами" обещало устроить протесты с 11 по 13 ноября после внеочередных всеобщих выборов в Испании.

С 14 октября в разных городах Каталонии прошли многочисленные демонстрации. Поводом для их проведения стал вердикт Верховного суда Испании, который приговорил каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на срок до 13 лет.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.