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Глава МИД Украины заявил, что украинцы требуют от Зеленского договориться с Путиным

Киев выполнил "болезненные для общества условия" для проведения саммита "нормандской четверки", отметил Вадим Пристайко

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пытается наладить взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Каждый глава украинского государства делает честную попытку не то чтобы договориться с Путиным, но найти какую-то возможность взаимодействовать, возможность так построить отношения, чтобы не умирали люди, чтобы наша торговля если не процветала, то хотя бы не умирала", - сказал министр.

Он отметил, что украинцы, которые выбрали Зеленского президентом, "требуют от него сделать попытку договориться с лидером РФ". "Он ее сейчас делает, мы сейчас это наблюдаем", - подчеркнул Пристайко.

По его словам, Украина уже выполнила "довольно болезненные для общества условия" для проведения саммита "нормандской четверки". "Давайте сядем и попробуем договориться. Я считаю, что это, без преувеличения, критический момент нашей истории", - подытожил глава украинского МИД.

Во вторник первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что предложил организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, украинский лидер дал свое согласие. Однако ни сам Зеленский, ни его администрация публично пока об этом не заявляли.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичПристайко, Вадим Владимирович
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