Глава МИД Украины заявил, что украинцы требуют от Зеленского договориться с Путиным

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пытается наладить взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Каждый глава украинского государства делает честную попытку не то чтобы договориться с Путиным, но найти какую-то возможность взаимодействовать, возможность так построить отношения, чтобы не умирали люди, чтобы наша торговля если не процветала, то хотя бы не умирала", - сказал министр.

Он отметил, что украинцы, которые выбрали Зеленского президентом, "требуют от него сделать попытку договориться с лидером РФ". "Он ее сейчас делает, мы сейчас это наблюдаем", - подчеркнул Пристайко.

По его словам, Украина уже выполнила "довольно болезненные для общества условия" для проведения саммита "нормандской четверки". "Давайте сядем и попробуем договориться. Я считаю, что это, без преувеличения, критический момент нашей истории", - подытожил глава украинского МИД.

Во вторник первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что предложил организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, украинский лидер дал свое согласие. Однако ни сам Зеленский, ни его администрация публично пока об этом не заявляли.