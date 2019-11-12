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Власти Грузии заявили о компенсации оттока туристов из РФ ростом турпотока из других стран

По данным администрации туризма страны, за 10 месяцев Грузию посетили около 4,5 млн туристов

ТБИЛИСИ, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Грузии заявили о компенсации оттока туристов из РФ благодаря специальной маркетинговой компании, направленной на увеличение турпотока из других стран. Как сообщила во вторник Национальная администрация туризма республики,число зарубежных туристов в январе-октябре увеличилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

"Национальная администрация туризма провела активную маркетинговую кампанию в США, странах Евросоюза, в том числе Прибалтике, в странах Персидского залива, Саудовской Аравии, в странах Центральной Азии, Узбекистане, Казахстане и так далее - то есть в тех странах, где интерес к Грузии, как к туристическому направлению, высок", - сказано в сообщении.

По данным администрации туризма, за 10 месяцев из более 8 млн визитов, порядка 4,5 млн были туристическими, что на 6% больше по сравнению с аналогичными данными за 2018 год. Ранее, в понедельник стало известно, что граждане России с января по октябрь текущего года совершили более 1,3 млн поездок в Грузию, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, однако в октябре россияне совершили более 118 тыс. визитов в республику, что на 15,2% меньше по сравнению с прошлогодними показателями.

Доход Грузии от сферы туризма в октябре составил 267 млн лари (более $90 млн), что на 5,2% больше по сравнению с показателем за 2018 год.

Экс-премьер Грузии Мамука Бахтадзе, а также министр экономики Натия Турнава ранее не раз заявляли, что из-за оттока туристов из РФ пострадают люди, занятые в сфере туризма, особенно владельцы гостиниц семейного типа. Специально для этого власти республики разработали план помощи гостиничному сектору, подразумевающий ходатайство перед банками для тех владельцев гостиниц, у которых есть кредиты. В октябре премьер-министр Георгий Гахария заявил, что страна потеряла $350 млн из-за запрета полетов из РФ.

По указу президента РФ от 21 июня российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С 8 июля также вступило в силу и решение Минтранса РФ от 22 июня о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию. Санкции были введены после того, как 20 июня несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг, полиция его разогнала. Причиной столкновений стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в работе Межпарламентской ассамблеи православия.

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