ЕСПЧ оштрафовал Россию за причинение психической травмы девятилетней девочке

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел во вторник дело "А.С против России", касающееся жалобы российской гражданки на то, что действия полиции при аресте ее отца вызвали у нее в девятилетнем возрасте сильную психическую травму. Как указывается в решении суда, поступившем в парижское представительство ТАСС, суд принял решение, согласно которому Россия обязана выплатить жалобщице €25 тыс. в качестве компенсации морального ущерба и €3 тыс. для компенсации финансовых издержек и затрат.

Суд единогласно постановил, что имели место два нарушения статьи 3 Европейской конвенции по правам человек, запрещающей бесчеловечное или унижающее достоинство обращение. Суд также счел предварительное расследование происшедшего, проведенное российской стороной, "поверхностным и неэффективным".

Подательница жалобы, родившаяся в 1998 году и проживающая в Апшеронске, утверждала, что жестко проведенный полицией арест ее отца "сильно повлиял на нее, в результате чего она в дальнейшем, на протяжении многих лет страдала, в частности, от неврологического расстройства и посттравматического стрессового расстройства". Ее отец был офицером полиции и был задержан в ходе операции, организованной Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН).

ЕСПЧ отметил, что сотрудники правоохранительных органов, которые были хорошо осведомлены о том, что заявительница находилась на месте проведения операции, не пожелали обратить никакого внимания на это и в результате своих действий подвергли ее негативному воздействию, что в дальнейшем "очень серьезно сказалось на ней".