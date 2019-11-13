Киев рассчитывает на компенсацию за нарушение Россией международных конвенций

КИЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Украина рассчитывает добиться от России компенсаций за нарушения Россией двух международных конвенций в рамках иска, поданного Киевом в Международный суд ООН. Об этом заявила во вторник заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, комментируя недавнее решение этой международной судебной инстанции приступить к рассмотрению дела по существу, несмотря на возражения российской стороны.

"Мы просим суд, во-первых, установить факт нарушения. Во-вторых, прекратить нарушение, а в-третьих, компенсировать все убытки, связанные с этим нарушением", - сообщила она на брифинге в Киеве.

Вместе с тем Зеркаль не стала называть какие-либо конкретные цифры возможной компенсации. "Убытки еще подсчитываются, - сказала она. - Они будут представлены в цифрах на последнем этапе, когда судом будут установлены конкретные факты нарушений".

Тем не мене, по ее словам, Украина уже сумела одержать победу, "победу на поле международного права и дипломатии, которое всегда было полем России".

На минувшей неделе Международный суд ООН признал свою юрисдикцию в разбирательстве по иску, который Украина подала в январе 2017 года. Киев обвинил Россию в нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации в связи событиями в Донбассе и воссоединением Крыма с РФ.

Как заявил ранее МИД РФ, это решение суда не предрешает исход дела, поскольку России еще только предстоит представить свои контраргументы по существу спора.

"Российская Федерация рассчитывает, что на этапе рассмотрения спора по существу Международный суд ООН в полной мере учтет позицию России и в итоге оставит без удовлетворения все украинские претензии", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.