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Лукашенко заявил, что Минск может потерпеть в ожидании членства в Совете Европы

Белоруссия остается единственным в Европе государством, где применяется смертная казнь. Западные политики неоднократно заявляли, что введение моратория на смертную казнь может стать первым шагом на пути вступления Белоруссии в СЕ

ВЕНА, 12 ноября. /ТАСС/. Белоруссия может потерпеть в ожидании членства в Совете Европы. Об этом сообщил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров в Вене с австрийским президентом Александером Ван дер Белленом.

"Что касается Совета Европы и нашего членства, примете - спасибо, нет - потерпим", - сказал Лукашенко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Вене.

Президент Австрии Ван дер Беллен заявил во вторник, что легализация смертной казни в Белоруссии не позволяет республике быть полноправным членом Совета Европы. При этом Австрия выступает за введение моратория на этот вид наказания, отметил он.

Белоруссия остается единственным в Европе государством, где применяется смертная казнь. Западные политики неоднократно заявляли, что введение моратория на смертную казнь может стать первым шагом на пути вступления Белоруссии в Совет Европы. В 1993 году белорусский парламент получил статус специального приглашенного в ПАСЕ, но в 1997-м был лишен его после референдума 1996 года, сохранившего смертную казнь.

Лукашенко 11-12 ноября совершает свой первый визит в Европейский союз с 2016 года - после отмены против него личных санкций ЕС. Евросоюз вводил визовые санкции в отношении Белоруссии и ее президента Лукашенко в связи с нарушениями прав человека в 2002 году. В феврале 2016 года ЕС частично снял санкции с республики, которые действовали более 13 лет. Брюссель не стал продлевать ограничительные меры против 170 белорусских чиновников, включая Лукашенко, и трех компаний. Между тем оружейное эмбарго и санкции в отношении четверых белорусов были сохранены.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияВан дер Беллен, Александер
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