Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Fox: экс-губернатор Южной Каролины вышел из президентской гонки

Марк Сэнфорд объявил об этом во время выступления в штате Нью-Гэмпшир, отмечает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Бывший губернатор штата Южная Каролина республиканец Марк Сэнфорд более не намерен участвовать в президентской гонке в США. Об этом сообщил во вторник телеканал Fox News.

Как он отмечает, Сэнфорд объявил об этом во время выступления в штате Нью-Гэмпшир.

Сэнфорд в начале сентября заявил о том, что будет соперничать с президентом США Дональдом Трампом за выдвижение кандидатом на выборах от Республиканской партии. Бывшему губернатору так и не удалось заручиться значимой поддержкой среди избирателей. В последние недели его рейтинг не превышал 2%, согласно опросам общественного мнения.

59-летний Сэнфорд был губернатором Южной Каролины с 2003 года до начала 2011 года. С 2013 по 2019 год он занимал пост члена Палаты представителей Конгресса США от этого штата. Ранее еще два республиканца заявили о намерении бороться с Трампом за выдвижение кандидатом от партии на выборах 2020 года. Это бывший конгрессмен от штата Иллинойс Джо Уолш и бывший губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд.

Теги
СШАВыборы президента США - 2020
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Боливии
Моралес заявил, что решение Мексики о предоставлении убежища спасло ему жизнь
Экс-президент Боливии также добавил, что службе безопасности предлагали $50 тыс. за его выдачу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС