МИД Бразилии: пребывание Моралеса у власти угрожало боливийской демократии

БРАЗИЛИА, 12 ноября. /ТАСС/. Отставка президента Боливии Эво Моралеса и его отъезд из страны позволили сохранить демократию в южноамериканской республике. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте МИД Бразилии.

"Отставка Эво Моралеса позволила сохранить демократическое устройство, которому угрожало дальнейшее пребывание у власти президента, в чью пользу подтасовывались результаты выборов", - говорится в заявлении дипведомства. По мнению бразильской дипломатии, недавние события в соседнем государстве нельзя считать переворотом, поскольку "предусмотренные конституцией страны процессы соблюдаются в полной мере".

"Для восстановления общественного порядка в Боливии крайне необходимо, чтобы все политические силы содействовали нормальному функционированию институтов [власти] и демократическим преобразованиям, отказавшись от насильственного пути", - призвали в МИД крупнейшего государства Латинской Америки, отметив, что Бразилиа готова оказать содействие временному правительству.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал Моралес. Его главный соперник, экс-президент Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в стране сторонники Месы организовали акции протеста.

Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от Моралеса уйти в отставку. 10 ноября он заявил, что покидает свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера, а также несколько министров и ряд парламентариев. Во вторник Моралес прибыл в Мексику, власти которой 11 ноября решили предоставить ему политическое убежище по гуманитарным соображениям.