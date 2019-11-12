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Госдеп: США обсуждают с РФ возможную репатриацию из Сирии примкнувших к боевикам россиян

Как заявили в ведомстве, "россияне проявили некоторый интерес к возвращению этих людей"

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Вашингтон ведет с Москвой консультации о возможной передаче ей присоединившихся к террористическим группировкам россиян, которые были захвачены ранее в Сирии. Об этом заявил во вторник на телефонном брифинге для журналистов представитель Госдепартамента США высокого ранга.

"Мы также говорим с россиянами, там большое число захваченных [боевиков] и членов [их] семей из России. Россияне проявили некоторый интерес к возвращению этих людей, но это все на начальных стадиях", - сказал он.

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