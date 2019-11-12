Трамп заявил, что США знают, где находится один из ближайших подручных главаря ИГ

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Вашингтон располагает информацией о том, где находится боевик, который являлся одним из ближайших подручных уничтоженного главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка.

"Мы уничтожили ИГ, захватили многих [боевиков]. Нам нужно, чтобы такая ситуация сохранялась. Вот почему мы уничтожили их главаря - аль-Багдади", - сказал Трамп. "Мы также уничтожили второго [боевика в иерархии ИГ после аль-Багдади]", - добавил Трамп. "И мы следим за третьим. У третьего большие проблемы, поскольку мы также знаем, где он", - отметил президент США.

27 октября президент Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб. Трамп поблагодарил за содействие в проведении операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию. В Минобороны России заявили, что не располагают достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади. Мировое сообщество назвало ликвидацию главаря ИГ важным, но не решающим шагом, призвав продолжить борьбу с терроризмом.