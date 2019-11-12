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Чиновница офиса Зеленского просила взятку за получение поста в "Нафтогазе"

Речь идет о сумме в $300 тыс, отметили в в Национальном антикоррупционном бюро Украины

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Руководитель одного из департаментов офиса президента Украины вымогала $300 тыс. за оказание помощи в назначении на руководящую должность в компании "Нафтогаз". Об этом во вторник сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

"Детективы НАБУ задокументировали вымогательство неправомерной выгоды в размере 300 тыс. долларов от физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в "Нафтогазе Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте бюро.

В антикоррупционном бюро сообщили, что руководитель департамента действовала в составе "организованной преступной группы". Детективами НАБУ также задержана ее сообщница - бывшая заместитель министра культуры Украины. "Руководителя одного из главных департаментов офиса президента Украины, ее сообщницу - экс-заместителя министра культуры Украины (2011 г.) - и других участников группировки задержали сразу после получения первой части неправомерной выгоды в сумме $150 тыс.", - говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос о предъявлении задержанным обвинений. Процессуальное руководство по делу в отношении руководителя департамента и ее сообщников осуществляется Специализированной антикоррупционной прокуратурой, к следственным действиям также привлечены сотрудники Службы безопасности Украины.

Ранее в офисе Зеленского подтвердили факт задержания директора одного из департаментов администрации главы государства.

По данным украинских СМИ, сотрудники НАБУ задержали по подозрению в мошенничестве директора департамента обеспечения доступа к публичной информации офиса президента Светлану Кондзелю.

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Украина
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