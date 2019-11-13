В Мексике заявили, что члены ОАГ должны помочь Боливии выйти из кризиса

МЕХИКО, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Мексики глубоко обеспокоены ситуацией в Боливии и считают, что члены Организации американских государств (ОАГ) должны помочь этой стране выйти из кризиса. Такое мнение высказала во вторник на внеочередном заседании участников регионального блока представитель официального Мехико Лус Баньос. Текст ее выступления, состоявшегося в Вашингтоне, обнародован министерством иностранных дел латиноамериканской страны.

"Мексика выражает серьезную озабоченность вопиющим нарушением конституционного строя в Боливии, стране - участнице ОАГ, где произошел государственный переворот, который Мексика решительно осуждает, - заявила Баньос. - На нас, странах - членах ОАГ, лежит большая ответственность, которая заключается в том, чтобы быть вместе с Боливией в эти моменты глубокого кризиса, и мы должны действовать объективно, ответственно, уважая ее суверенитет и право на самоопределение, не поддаваясь искушению вмешаться в ее дела".

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал Эво Моралес, на тот момент занимавший должность главы государства. Его главный соперник, экс-президент Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления сторонники Месы организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от Моралеса уйти в отставку. Он объявил о ней 10 ноября, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера, а также несколько министров и ряд парламентариев.

Во вторник Моралес прибыл в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище.