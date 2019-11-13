WP: Трамп хочет уволить и.о. руководителя аппарата Белого дома Малвэни

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на протяжении нескольких недель угрожал уволить исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни, однако помощники американского лидера советовали отказаться от таких мер. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Советники президента утверждали, что увольнение и.о. руководителя аппарата Белого дома будет не самым лучшим решением во время начатой демократами процедуры импичмента Трампа. Его отставка, по их мнению, носит определенный риск, особенно с учетом роли Малвэни в приостановке оказания помощи Украине. Кроме того, администрация США может столкнуться с проблемами, пока будет искать ему замену.

Президент был недоволен брифингом Малвэни, который тот провел для журналистов 17 октября. На нем он признал, что военная помощь Украине якобы была заморожена с целью оказать давление на Киев, чтобы тот начал расследование по делу сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Однако сразу после брифинга Малвэни заявил, что СМИ исказили его слова, и отметил, что США подобных требований не выдвигали.

"Я не думаю, что до декабря он куда-то уйдет, - цитирует The Washington Post источник в Белом доме. - Но президент был очень недоволен этим брифингом. Это был очень плохой день для президента". Советники Трампа приводят в пример отставку бывшего помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона, которого демократы сейчас хотят пригласить на заседание в рамках процедуры импичмента.