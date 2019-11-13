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Палестино-израильский конфликт
Обновлено 

Израильская армия сообщила о запуске ракет из сектора Газа

По данным телеканала Al Arabiya, израильская система ПРО перехватила несколько выпущенных ракет над городом Бейт-Шемеш и несколькими поселениями на юге
Описание
© REUTERS/Mohammed Salem, архив

ТАСС, 13 ноября. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в среду утром несколько ракет по Израилю. Об этом информировала Армия обороны Израиля.

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"Массированный ракетный обстрел из сектора Газа по Израилю", - говорится в сообщении армейской пресс-службы в Twitter.

По данным телеканала Al Arabiya, израильская система ПРО "Железный купол" перехватила несколько выпущенных из Газы ракет над городом Бейт-Шемеш и несколькими поселениями на юге еврейского государства.

Во вторник израильские военные сообщали о 190 ракетах, выпущенных с территории сектора Газа по Израилю. По их данным, "Железный купол" сбил около 90% ракет, представлявших опасность для мирных жителей. Половина ракет упала в открытой местности.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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