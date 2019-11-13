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Турция начала масштабную операцию против Рабочей партии Курдистана

В ней принимают участие более 2 тыс. силовиков

АНКАРА, 13 ноября. /ТАСС/. Более 2 тыс. турецких силовиков принимают участие в новой операции против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на юго-востоке страны. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МВД республики.

Операция "Кыран-6" проводится в провинциях Ван, Хаккяри и Ширнак. Ее целью является предотвращение подготовки РПК к зимнему периоду, когда члены организации строят укрепления и создают инфраструктуру для обеспечения своей деятельности на турецкой территории. В операции участвуют 2360 сотрудников жандармерии и региональных силовых структур.

РПК с 1984 года ведет вооруженную борьбу за предоставление независимости населенным преимущественно курдами юго-восточным районам Турции. После обострения конфликта в июле 2015 года были убиты несколько тысяч турецких военнослужащих и сотни боевиков. В Турции РПК считают сепаратистской террористической организацией.

Теги
Турция
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