Турция начала масштабную операцию против Рабочей партии Курдистана

АНКАРА, 13 ноября. /ТАСС/. Более 2 тыс. турецких силовиков принимают участие в новой операции против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на юго-востоке страны. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МВД республики.

Операция "Кыран-6" проводится в провинциях Ван, Хаккяри и Ширнак. Ее целью является предотвращение подготовки РПК к зимнему периоду, когда члены организации строят укрепления и создают инфраструктуру для обеспечения своей деятельности на турецкой территории. В операции участвуют 2360 сотрудников жандармерии и региональных силовых структур.

РПК с 1984 года ведет вооруженную борьбу за предоставление независимости населенным преимущественно курдами юго-восточным районам Турции. После обострения конфликта в июле 2015 года были убиты несколько тысяч турецких военнослужащих и сотни боевиков. В Турции РПК считают сепаратистской террористической организацией.