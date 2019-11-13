Глава МИД Гренландии обсудит с Помпео роль США на острове

ТАСС, 13 ноября. Глава МИД Дании Еппе Куфуд совместно с главой внешнеполитического ведомства Гренландии Ане Лоне Баггер обсудят в среду с госсекретарем США Майклом Помпео американское присутствие в Гренландии и сотрудничество в Арктике. Как сообщает агентство Ритцау, впервые в истории член правительства автономии примет участие в переговорах за рубежом.

"Вместе с Гренландией мы должны продолжить конструктивный диалог с американцами о событиях в Арктике и на острове, - говорится в заявлении МИД Дании. - Повышенный политический интерес означает, что мы также увидим повышенное внимание и вовлеченность со стороны американцев. Мы приветствуем американское участие [в проектах в Гренландии] и надеемся обсудить это с Помпео. Центральной станет мысль о том, что участие Америки может и должно пойти Гренландии на пользу".

В августе президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы обсудить покупку Гренландии с датскими властями, однако и премьер королевства, и гренландский кабмин отказались от подобных переговоров. "Мы должны открыто обсуждать вещи, взгляды на которые у нас расходятся", - заявил глава МИД Дании в преддверии визита.

Летом стало известно о планах США открыть генконсульство в столице Гренландии Нууке в 2020 году. В данный момент на северо-западном побережье острова функционирует база ВВС в Туле - самое северный военный объект США (1,2 тыс. км к северу от Полярного круга).

Гренландия является территорией в составе Королевства Дания и с 2009 года имеет права широкой автономии. Несмотря на высокий уровень самоуправления, вопросы внешней политики и безопасности острова остаются прерогативой Копенгагена.