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Кризис на Украине

Коломойский выступил за восстановление связей с Россией

Украинский бизнесмен-миллиардер уверен, что США используют Украину в своих геополитических целях, а травмы, нанесенные украинцам конфликтом в Донбассе, быстро уйдут в прошлое

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский высказался за прекращение вооруженного конфликта на востоке страны и восстановление отношений между Украиной и Россией. В опубликованном в среду интервью американской газете The New York Times он выразил уверенность, что США лишь используют Украину в своих геополитических целях, а травмы, нанесенные украинцам конфликтом в Донбассе, быстро уйдут в прошлое.

"Они в любом случае сильнее, - заявил Коломойский, касаясь конфликта с Россией. - Мы должны улучшить наши отношения".

"Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать, - продолжал он. - А Вы [США] заставляете нас воевать и даже не даете нам денег на это".

По словам Коломойского, США просто используют Украины, чтобы попытаться ослабить своего геополитического соперника - Россию. США просто хотят, чтобы Украина вела "войну против России до последнего украинца", добавил он.

При этом Коломойский высказал мнение, что со временем травма, нанесенная сознанию украинцев конфликтом в Донбассе, будет преодолена.

"Пройдет пять - десять лет, и кровь будет забыта, - сказал бизнесмен. - Я описываю объективно, то, что я вижу и куда идет дело".

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УкраинаРоссияКризис на Украине
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