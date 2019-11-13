Власти Венесуэлы осуждают "узурпацию" поста президента Боливии

КАРАКАС, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы осудило "узурпацию власти" в Боливии, в результате которой второй вице-спикер верхней палаты боливийского парламента Жанин Аньес была назначена исполняющей обязанности президента этой южноамериканской страны. Соответствующее заявление в среду распространил венесуэльский МИД.

"Венесуэла осуждает узурпацию власти в Боливии и призывает международное сообщество оказать содействие в восстановлении конституционного порядка", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Венесуэльские власти отмечают, что назначение Аньес временной главой Боливии является "пародией".

Ранее Аньес заявила, что берет на себя выполнение обязанностей президента, и обещала как можно скорее провести новые выборы главы государства. До этого Палата сенаторов Многонациональной законодательной ассамблеи (парламента) Боливии не смогла собрать кворум для проведения внеочередного заседания, созванного для обсуждения политического кризиса.

10 ноября Эво Моралес объявил о своей отставке с поста президента Боливии, назвав сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом. Покинуть свой пост его ранее попросили военные, оппозиция и профсоюзы. Об отставке также объявил вице-президент Альваро Гарсиа Линера.

В случае отставки президента и вице-президента Боливии, согласно конституции, должен возглавить председатель Палаты сенаторов. Если же со своего поста уходит и он, то государство временно возглавляет председатель Палаты депутатов, но спикер Палаты сенаторов Адриана Сальватьерра и председатель Палаты депутатов Виктор Борда тоже подали в отставку. Дальнейший порядок передачи власти не прописан в боливийских законах, однако Аньес ранее заявила, что возьмет на себя обязанности и. о. президента, так как должна занять место председателя верхней палаты после отставки Сальватьерры и ее первого заместителя.