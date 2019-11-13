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На парламентских выборах в Белоруссии досрочно за два дня проголосовало 11,51% избирателей

Голосование продлится до 16 ноября

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Более 11,5% белорусских избирателей проголосовало досрочно за два дня на выборах депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии. Такие данные обнародовал в среду Центризбирком республики на своем сайте.

Досрочное голосование на парламентских выборах в республике началось 12 ноября и продлится до 16 ноября включительно.

По данным ЦИК, в целом по республике на избирательные участки за два дня пришли 11,51% избирателей, включенных в списки для голосования. Наибольшая явка зафиксирована в Витебской и Гомельской областях, где соответственно проголосовали 12,87% и 12,41% избирателей, наименьшая в Гродненской - 10,08%.

На парламентских выборах в 2016 году за пять дней досрочно проголосовали 31,29% белорусских избирателей, внесенных в списки для голосования.

Досрочное голосование на выборах в Палату представителей проходит почти на 5,6 тыс. избирательных участках, которые открыты для голосования с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00 по местному времени (совпадает с мск). В соответствии с белорусским законодательством, принять участие в досрочном голосовании может избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по месту своего жительства. При этом официального подтверждения причин невозможности избирателя прийти в помещение для голосования в день выборов не требуется.

Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания пройдут 17 ноября. На 110 мест в нижней палате белорусского парламента претендует 515 кандидатов. В Белоруссии насчитывается более 6,8 млн избирателей, из них за пределами страны - более 3,6 тыс.

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