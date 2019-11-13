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Кризис на Украине

В ОБСЕ заявили, что саммит "нормандской четверки" приблизит мир на востоке Украины

Встреча на высшем уровне станет важным шагом в усилиях по устойчивому урегулированию конфликта, считает действующий председатель организации Мирослав Лайчак

ВЕНА, 14 ноября. /ТАСС/. Разведение сил и средств сторон конфликта в Донбассе в районе населенного пункта Петровское приблизило возможность проведения саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), который станет шагом к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом заявил глава МИД Словакии и действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак.

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"Я поздравил стороны с демонстрацией реального стремления проложить путь к миру. После позитивных шагов в Станице Луганской и Золотом возобновление разведения в Петровском приближает нас к саммиту в нормандском формате, - говорится в заявлении Лайчака, которое распространила в среду пресс-служба ОБСЕ. - Встреча на высшем уровне станет важным шагом в усилиях по мирному и устойчивому урегулированию конфликта на востоке Украины".

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ 13 ноября подтвердила завершение разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе в районе населенного пункта Петровское. Наблюдатели миссии следили за процессом разведения на месте.

Завершение отвода сил и средств у Петровского финализировало процесс создания на линии соприкосновения в Донбассе трех зон безопасности. Договоренность об их создании достигнута представителями Украины, Донецкой и Луганской народных республик еще в сентябре 2016 года. Почти сразу удалось развести войска в первых двух пунктах, но позднее украинские силовики вновь туда вернулись. Попытки осуществить разведение возобновились только летом 2019 года: 30 июня стороны отвели войска в районе Станицы Луганской, а в первых числах ноября - у Золотого.

Разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе является одним из условий для проведения саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), на котором в последнее время настаивает Украина.

Теги
УкраинаГерманияСловакияРоссияФранцияКризис на УкраинеЛайчак, Мирослав
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