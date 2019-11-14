В Гонконге из-за протестов прервано движение транспорта

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 ноября. /ТАСС/. Транспортный хаос продолжается четвертый день подряд в Гонконге, где антиправительственные демонстранты перекрыли ряд дорог и развязок, разбили сотни светофоров по всему городу. В частности, по свидетельству корреспондента ТАСС, в настоящее время полностью блокировано движение транспорта по ключевому автомобильному туннелю "Кросс-харбор", который соединяет остров Гонконг с материковой частью мегаполиса.

Въезд в платный туннель был перекрыт протестующими студентами близлежащего Политехнического университета. Они раскидали на проезжую часть мусор, цветочные горшки и возвели баррикады из бамбука. По сообщениям местного телевидения, в настоящее время продолжается противостояние между полицией и десятками учащихся этого вуза, которые забаррикадировались на территории кампуса. Они обстреливают стражей порядка из луков, кидают бутылки с зажигательной смесью. Спецподразделения отвечают слезоточивым газом.

Беспорядки отмечены и в районе других вузов - основу радикальных протестующих составляют студенты. Из-за транспортного хаоса приостановлены занятия во всех школах. С перебоем работает метро, некоторые станции закрыты, нарушено движением автобусов по десяткам маршрутов. Многие офисные сотрудники не поехали на работу. Департамент труда правительства Гонконга в связи со сложившейся ситуацией призвал работодателей обеспечить гибкий график персоналу и с пониманием отнестись к их возможным опозданиям или пропускам.

По данным служб здравоохранения, в среду в результате беспорядков пострадали 64 человека. Состояние двоих - 15 летнего юноши и 70-летнего пенсионера - расценивается как тяжелое. Накануне вечером поступила информация о гибели молодого мужчины в черной одежде, упавшего с высоты. Высказываются предположения о его принадлежности к протестующим.

В ночь на четверг глава гонконгской администрации Кэрри Лам в своей резиденции провела экстренное совещание с ключевыми министрами, обсудив складывающуюся ситуацию в преддверии намеченных на 24 ноября выборов депутатов районных советов. Пока не сообщается, будут ли выборы отложены или состоятся в срок.