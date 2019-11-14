Саммит БРИКС начался в Бразилиа

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Встреча руководителей стран БРИКС началась в столице Бразилии. Лидеры России, Индии, Китая и ЮАР прибыли во дворец "Итамарати", где их встречал президент Бразилии Жаир Болсонару. Они сделали совместное фото и отправились на первое пленарное заседание. По пути на церемонию фотографирования Путин пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как сообщил ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, это мероприятие будет проходить в закрытом режиме и будет посвящено обсуждению актуальных проблем международной повестки дня: вопросам стабильности, региональной безопасности, а также вопросам состояния мировой экономики, положения дел в торговле и финансах. "Наш президент будет выступать здесь, он представит свое видение стоящих перед БРИКС актуальных задач, даст оценки ситуации в мировых делах, даст оценки действиям США по развалу системы контроля над вооружениями, изложит наши подходы к урегулированию региональных конфликтов, в частности проинформирует о действиях России в Сирии и принимаемых мерах по налаживанию межсирийского политического диалога, - сообщил Ушаков. - Будет говорить, естественно, о необходимости более тесной координации "пятерки" в отстаивании норм международного права".

Кроме того, глава государства выскажется за углубление сотрудничества стран БРИКС на экономическом треке в рамках ВТО, Всемирного банка, Международного валютного фонда. "Основные договоренности саммита будут зафиксированы в итоговой декларации, - добавил помощник президента. - В ней отражаются консолидированные подходы государств-участников к дальнейшему развитию БРИКС, ставятся задачи на перспективу и так далее". Также в программе саммита - еще одно пленарное заседание, встреча лидеров с членами Делового совета БРИКС и руководством Нового банка развития и рабочий завтрак.

Российский президент Владимир Путин в этот день также проведет встречу со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару. Ушаков подчеркнул, что на этой встрече будет обсуждаться ситуация в Боливии и другие международные вопросы. При этом помощник главы государства затруднился сказать, будет ли обсуждаться возможность участия Бразилии в сделке ОПЕК+.

Путин также может пообщаться с прессой и рассказать об итогах своего визита в Бразилиа.