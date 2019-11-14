Замглавы МВД Британии заявил, что Темерко и Чернухина имеют полное право спонсировать тори

ЛОНДОН, 14 ноября. /ТАСС/. Заместитель главы МВД Великобритании Брэндон Льюис считает, что британские предприниматели российского происхождения имеют полное право спонсировать Консервативную партию Соединенного Королевства. По словам политика, давшего в четверг интервью радиостанции Би-би-си, он не видит ничего предосудительного в связях правящей партии тори с такими фигурами, как бывший вице-президент нефтяной компании ЮКОС Александр Темерко и Людмила Чернухина, которая является супругой проживающего в Лондоне экс-замминистра финансов РФ (2000-2002) Владимира Чернухина.

"Как и непосредственно Консервативная партия, я получал пожертвования от Любови [Чернухиной], а также Александра Темерко. Они являются британскими гражданами, причем видными гражданами, - отметил Льюис. - Так, Александр лично инвестировал в развитие возобновляемой энергетики на востоке Англии. Так что речь идет о британских гражданах, которые, как и любые другие британские граждане, имеют полное право распоряжаться своими средствами и участвовать в политической жизни страны. Считаю неправильным обвинять их в чем-либо еще".

Комментарий Льюиса касается публикации газеты The Sunday Times, 10 ноября сообщившей о том, что имена девяти состоятельных россиян, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии страны, названы в парламентском докладе, посвященном угрозам, которые Москва якобы может создавать для британской демократии. Документ, подготовленный межпартийным комитетом британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности, пока так и не был опубликован, что вызвало волну критики в адрес правительства премьер-министра Бориса Джонсона.

Как писала The Sunday Times, Темерко, покинувший РФ в 2011 году, за последние семь лет перевел Консервативной партии более £1,2 млн ($1,5 млн по текущему курсу). Издание отмечало, что бизнесмен, называющий премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона своим личным другом, ранее был тесно связан с Минобороны РФ. При этом, по данным газеты, крупнейшим российским спонсором тори в докладе была названа Чернухина, от которой консерваторам лишь за последний год поступило около £450 тыс. ($575 тыс.).

The Sunday Times также упоминала о связях Джонсона с Александром и Евгением Лебедевыми, которым принадлежат британские газеты The Independent и Evening Standard. В апреле 2018 года Джонсон, занимавший тогда пост главы МИД страны, принял приглашение отца и сына Лебедевых погостить в их итальянском замке, куда он, по данным "The Sunday Times, отправился без полицейского сопровождения.

Публикацию ранее прокомментировал министр финансов Великобритании Саджид Джавид, по словам которого консерваторы строго следят за соблюдением финансовой прозрачности и выполняют все существующие требования, касающиеся вопросов спонсорства.