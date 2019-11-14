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Конституционный суд Латвии назвал законным запрет преподавания на русском в частных школах

Суд указал, что "хоть и в ограниченном объеме", но возможности преподавания на языках меньшинств сохраняются

РИГА, 14 ноября. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Латвии признал соответствующими основному закону и международным обязательствам республики ограничения на преподавание на языках нацменьшинств в частных школах. Об этом сообщил в четверг юрист и правозащитник Алексей Димитров.

"Конституционный суд Латвии постановил, что ограничения преподавания на языках меньшинств в частных школах соответствуют конституции и международным обязательствам Латвии, - написал он на своей странице в Facebook. - Суд указал, что хоть и в ограниченном объеме, но возможности преподавания на языках меньшинств сохраняются".

Минобрнауки Латвии ранее разработало, правительство одобрило, парламент в трех чтениях утвердил, а президент подписал закон о реформе, по итогам которой школы нацменьшинств переходят на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык и русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Постепенная реализация реформы началась с нового учебного года, а завершится к 1 сентября 2021-го.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ уже провели множество массовых митингов, шествий и акций в знак протеста против реформы. Социал-демократическая партия "Согласие", выражающая интересы русскоязычных жителей Латвии, ранее оспорила в КС законность этой реформы. Истцы считают, что принятые властями страны поправки к законам об образовании противоречат ряду статей конституции и международным обязательствам республики. Однако КС признал реформу по переводу школ нацменьшинств на латышский язык обучения соответствующей основному закону республики.

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Латвия
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