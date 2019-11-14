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Кризис в Сирии

Госдеп: внутри коалиции по борьбе с ИГ есть разногласия по поводу репатриации боевиков

Были некоторые разногласия по поводу того, нужно ли вернуть их на родину, сообщили в ведомстве

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Между участниками международной коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) на встрече в Вашингтоне возникли разногласия по поводу необходимости возвращения взятых под стражу в Сирии иностранных боевиков в те страны, откуда они приехали. Об этом заявил в четверг на брифинге в Госдепартаменте спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"На встрече у нас было очень хорошие дискуссии со всеми участниками коалиции, они подчеркнули необходимость разобраться с вопросом иностранных боевиков, которые находятся под стражей. Были некоторые разногласия по поводу того, нужно ли вернуть их на родину, или же странам стоит еще подумать над этим и изучить более детально. Но тем не менее это было расценено, как серьезная проблема", - сказал он.

В феврале президент США Дональд Трамп призвал европейские страны забрать и предать суду более 800 своих граждан, присоединившихся к ИГ и позже взятых в плен в Сирии силами США и их партнерами. Американский лидер предупредил европейских союзников, что в противном случае боевики будут отпущены.

Теги
СШАСирияКризис в СирииТрамп, Дональд
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