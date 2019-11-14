Моралес поблагодарил генсека ООН за помощь по выходу из политического кризиса в Боливии

ТАСС, 15 ноября. Экс-президент Боливии Эво Моралес в четверг выразил благодарность генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу за отправку в Боливию своего личного представителя Жана Арно для помощи стране в мирном урегулировании политического кризиса.

Почему никто пока не смог успокоить волнения в этой стране

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"Благодарю брата Антониу Гутерриша, генерального секретаря ООН, за назначение дипломата Жана Арно в качестве своего специального посланника для диалога со всеми сторонами и поиска решений конфликтов, вызванных нарушением конституционного порядка в Боливии", - написал он в своем Twitter.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал действующий на тот момент глава государства Эво Моралес. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов в стране начались акции протеста и забастовки.