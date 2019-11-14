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Политический кризис в Боливии

Моралес поблагодарил генсека ООН за помощь по выходу из политического кризиса в Боливии

Политик заявил, что конфликты в Боливии вызваны нарушением конституционного порядка

ТАСС, 15 ноября. Экс-президент Боливии Эво Моралес в четверг выразил благодарность генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу за отправку в Боливию своего личного представителя Жана Арно для помощи стране в мирном урегулировании политического кризиса.

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"Благодарю брата Антониу Гутерриша, генерального секретаря ООН, за назначение дипломата Жана Арно в качестве своего специального посланника для диалога со всеми сторонами и поиска решений конфликтов, вызванных нарушением конституционного порядка в Боливии", - написал он в своем Twitter.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал действующий на тот момент глава государства Эво Моралес. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов в стране начались акции протеста и забастовки.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияГутерриш, АнтониуПолитический кризис в Боливии
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