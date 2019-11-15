Власти США не комментируют сведения СМИ о предостережении Египта в связи с покупкой Су-35

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны США и Госдепартамент отказались в четверг комментировать сообщения СМИ о том, что Соединенные Штаты предупредили Египет о возможных негативных последствиях приобретения Каиром российских истребителей Су-35. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службах этих ведомств.

"Пентагон просит обращаться с вопросами, касающимися санкций или возможности [введения] санкций, в Госдепартамент", - отметили в Минобороны. В свою очередь во внешнеполитическом ведомстве также отказались комментировать информацию, опубликованную газетой The Wall Street Journal. При этом в Госдепартаменте вновь напомнили, что США призывают своих союзников и партнеров отказаться от сделок в области разведки или обороны с Россией, которые могут привести к санкциям в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

По данным издания, госсекретарь Майкл Помпео и глава Пентагона Марк Эспер направили в среду министру обороны и военной промышленности Египта генерал-полковнику Мухаммеду Заки письмо, в котором предостерегли Египет от покупки истребителей у России.

В мае этого года Помпео уже заявлял о том, что США рассчитывают на отказ Египта от покупки Су-35 у России. Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года.