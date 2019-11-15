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Генпрокурор Украины не исключает, что Порошенко могут обвинить в злоупотреблении властью

Руслан Рябошапка не отрицает, что большинство дел в ГБР были открыты против экс-президента Украины по заявлению юриста Андрея Портнова

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о наличии уголовных дел, в рамках которых экс-президент Петр Порошенко может проходить как обвиняемый.

"В Государственном бюро расследований (ГПУ) есть производства, в которых у него [Порошенко] может быть другой процессуальный статус, не свидетеля. Это дела, которые связаны со злоупотреблением властью и служебным положением бывшим президентом", - сказал Рябошапка в интервью изданию "Настоящее время", отказавшись ответить на вопрос, о каких конкретно делах идет речь.

Генпрокурор не отрицает, что большинство дел в ГБР были открыты против Порошенко по заявлению юриста Андрея Портнова. "Если ГБР видит возможные признаки преступления, они не могут не открыть производство и не расследовать его. Некоторые расследования уже завершены, готовы проекты обвинений. Но пока на этой стадии они остановлены. Другие продолжаются. У нас в прокуратуре есть собственные расследования, связанные с бывшим президентом Украины [Порошенко]. И они открыты не по обращению Портнова. По нашим собственным материалам", - сказал генпрокурор.

По словам Рябошапки, очередной допрос Порошенко должен состояться в пятницу, 15 ноября. "На пятницу запланирован допрос Порошенко по делу об иловайской трагедии. Он там проходит не как подозреваемый, а как свидетель, поскольку он был очевидцем этих событий и участвовал непосредственно в военном управлении государством в то время", - сообщил прокурор.

Ранее глава ГБР Роман Труба сообщал, что Госбюро открыло 13 дел, в которых фигурирует Петр Порошенко. Они находятся на разных стадиях, ни в одном из них Порошенко не фигурирует как подозреваемый.

В новость были внесены изменения (09:55 мск) - уточняется название издания - "Настоящее время".

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичРябошапка, Руслан Георгиевич
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