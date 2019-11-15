Митингующие в Тбилиси всю ночь провели в палатках

ТБИЛИСИ, 15 ноября. /ТАСС/. Участники акции протеста против провала голосования в парламенте Грузии по внесению конституционных поправок о выборах всю ночь провели в восьми палатках, разбитых на проезжей части проспекта Руставели у парламента республики. Об этом в пятницу сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

"Мы провели первую ночь в палатках. Нашим планом является усилить протест до того, пока у этой страны не будет возможности проведения достойных выборов. Руставели и не только этот проспект будут перекрыты долго. Будут еще палатки, протест будет активным", - сказал один из организаторов протеста, продюсер Миша Мшвилдадзе журналистам.

К утру неизвестные принесли к палаткам красные розы в знак "революции роз", которая произошла в Грузии в ноябре 2003 года и позволила Михаилу Саакашвили и его партии "Единое национальное движение" прийти к власти. "Когда мы говорим о мирных протестах, именно розы могут стать символом мирных действий. Мы не имеем ничего против мирного, бархатного, общепризнанного процесса", - сказал член партии "Единое национальное движение", один из участников "революции роз" Георгий Барамидзе в интервью Первому каналу.

Протестующие требуют формирования временного, технического правительства и проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе. Они обещают к полудню провести брифинг и рассказать о своих планах. Вечером в 19:00 (18:00 мск) митинг у парламента возобновится.

Помимо Тбилиси, митинги охватили и курортный город Батуми (Аджарская АР). Там, по информации Первого канала, члены "Национального движения" пикетируют здание местного правительства, требуют его отставки и грозятся, что никого не пустят внутрь.

Провал голосования

Парламент Грузии 14 ноября не поддержал идею конституционных изменений, касающихся проведения парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Против этой идеи проголосовала большая часть депутатов от правящей партии, которая и разработала законопроект.

Это вызвало негодование у оппозиции и гражданских активистов. Они вышли на масштабный митинг в Тбилиси у здания парламента и винят во всем председателя правящей партии Бидзину Иванишвили. Именно он анонсировал переход со смешанной на пропорциональную систему выборов в конце июня 2020 года. Проведение парламентских выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые с 20 июня в течение трех месяцев устраивали манифестации у здания парламента в Тбилиси.

Сразу после голосования не согласные с его результатом члены правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" стали выходить из ее рядов. На сегодня восемь депутатов покинули правящую партию.

Очередные парламентские выборы в Грузии должны состояться в октябре 2020 года.