Генсек ОБСЕ отметил реальный прогресс в установлении мира на Украине

ПАРИЖ, 15 ноября. /ТАСС/. Смена власти на Украине позволила добиться реального прогресса в установлении мира, однако до окончательного урегулирования кризиса еще далеко, считает генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) Томас Гремингер. Такое мнение он высказал в интервью газете "Монд", опубликованном в пятницу.

"Такой поворот событий стал возможен лишь после смены президента на Украине, - сказал он, комментируя разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе. - Мы наблюдаем реальный прогресс касательно соблюдения перемирия". Генсек ОБСЕ также назвал символичным восстановление моста в Станице Луганской - единственного официального пункта пропуска между Украиной и Луганской народной республикой.

Вместе с тем Гремингер призвал не переоценивать достигнутый прогресс и подчеркнул, что это лишь один из этапов урегулирования. "Вслед за тремя пилотными зонами предстоит демилитаризовать всю линию соприкосновения длиной 450 км. И остаются не проясненные моменты: нужно согласовать, что будет представлять собой "особый статус" Донбасса", - указал он. По его словам, нужно уточнить вопрос степени децентрализации, а также условия проведения выборов на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР).

"Для этого необходимо прямое политическое управление, которое возможно в ходе саммита в так называемом нормандском формате, который объединяет Россию, Украину, Францию и ФРГ, - заявил Гремингер. - Мы надеемся, что он [саммит] состоится в ближайшие три-четыре недели".

Генсек также заявил, что его организация не имеет рычагов давления на стороны, однако может предоставить площадку для переговоров. "Мы не забываем про Крым, - сказал он, отвечая на заданный французским изданием вопрос о том, не потеряется ли вопрос принадлежности Крыма на фоне успехов в Донбассе. - Говоря об этом конфликте, мы всегда обсуждаем кризис на Украине и вокруг нее".

Разведение сил и перспектива саммита

В понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что саммит лидеров "нормандской четверки" может состояться до конца 2019 года, но конкретные даты пока не обсуждались. По словам Ушакова, "никаких препятствий" для встречи лидеров в нормандском формате нет. Свою готовность к саммиту уже подтвердили лидеры Германии и Франции - Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ еще в сентябре 2016 года. Документ предполагал создание зон безопасности на трех пилотных участках - у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Первоначально удалось развести войска в первых двух пунктах. Но затем украинские военные вновь туда вернулись. Очередные попытки разведения начались только летом нынешнего года, после прихода к власти нового президента Владимира Зеленского.